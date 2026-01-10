Соцфонд перечислил самые неожиданные обращения в контакт-центр ведомства

Среди таких обращений была просьба помочь вспомнить ФИО любимого музыканта, забытое, но использованное в качестве пароля

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Возможность получения пенсии в криптовалюте, график работы Деда Мороза и Снегурочки, вопросы о доплате к пенсии за терпение со стороны жены оказались среди необычных обращений граждан, звонивших в единый контакт-центр Соцфонда в 2025 году. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Среди других нестандартных обращений - просьба помочь вспомнить ФИО любимого музыканта, забытое, но использованное в качестве пароля, душевный рассказ мужчины из Мариуполя о красотах родного края, а также вопросы: "Если жена терпит мой скверный характер, положена ли ей доплата к пенсии?" и "Можете ли вы подарить одинокому пенсионеру кота?", - говорится в сообщении.

Современные тренды также нашли отражение в вопросах граждан. Множество звонков поступало с запросами о возможности получения пенсии в криптовалюте и учете доходов от майнинга при расчете социальных выплат. Специалисты объясняли, что выплаты производятся только в рублях, подчеркнули в Соцфонде.

С приближением новогодних праздников в единый контакт-центр стали поступать звонки от граждан, представлявшихся Дедом Морозом и Снегурочкой, которые интересовались графиком работы и "подарками" в виде дополнительных выплат. Всего зафиксировано около сотни таких праздничных обращений, пояснили в ведомстве.

Однако наиболее запоминающимися стали звонки от абонентов, представлявшихся историческими личностями. Один гражданин совершил около 1 000 звонков за год, каждый раз представляясь новым известным персонажем.

Операторы также фиксировали обращения по темам, далеким от их компетенции, включая запросы на медицинские консультации и помощь с гололедом у подъезда.