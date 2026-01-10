В Ленобласти усилили работу по устранению последствий снегопада

В регионе продолжаются снег и метель

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Уборка снега ведется в усиленном круглосуточном режиме в Ленобласти. В распоряжении коммунальных служб населенных пунктов более 3 тыс. человек и 1,5 единиц техники, а также дворники управляющих компании, сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

"Снежный штаб обращает внимание жителей: работа ведется по маршрутным картам, приоритет - у самых востребованных участков. Ситуация находится на постоянном контроле, в том числе с помощью системы веб-камер на трассах", - говорится в сообщении.

Снег и метель сохранются на большей части региона - В Бокситогорском, Волховском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Киришском, Кировском, Лодейнопольском, Подпорожском, Приозерском, Тихвинском и Тосненском районах. .