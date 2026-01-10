В очереди у Крымского моста скопились 515 машин

Время ожидания составляет около часа

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. На подходах к Крымскому мосту скопились 515 автомобилей со стороны Керчи и Тамани. Время ожидания - около часа, сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к мосту по состоянию на 13:00 мск.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 250 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 265 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Время ожидания составляет около часа.