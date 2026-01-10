Роспотребнадзор консультирует пассажиров при задержках рейсов

Обращения можно направлять через раздел "Обращения граждан" на официальном сайте ведомства

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор оказывает консультационную помощь пассажирам при задержках авиарейсов и проблемах с выдачей багажа из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Снежный циклон, прошедший в Москве 9 января, вызвал сбои в работе воздушного транспорта. Роспотребнадзор оказывает пассажирам помощь в рамках защиты прав потребителей. Если авиакомпания откажет в удовлетворении законных требований пассажира, Роспотребнадзор готов принять обращение и оказать консультационную и практическую помощь в защите прав потребителей", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре напомнили, что обращения можно направлять через раздел "Обращения граждан" на официальном сайте ведомства или звонить в Единый консультационный центр по телефону 8 800 555-49-43.