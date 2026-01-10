Первая рабочая неделя в Москве и Подмосковье начнется со снегопада

На фоне облачной погоды ожидается температура 7-5 градусов ниже нуля

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Циклон с юга к началу первой рабочей недели наступившего года принесет снег в Москву и Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"В ночь на первый рабочий день года, 12 января, на фоне облачной погоды ожидается снег при температуре воздуха 7-5 градусов ниже нуля в столице и от минус 10 до минус 5 градусов в Подмосковье", - сказал собеседник агентства. Днем в понедельник также ожидаются осадки, а столбики термометров покажут от минус 5 до минус 3 градусов в Москве и от минус 7 до минус 2 градусов по области.

В последний день праздничных выходных, 11 января, в столичном регионе также не исключен небольшой, местами умеренный снег. "В частности, предстоящей ночью температура воздуха в Москве ожидается на уровне 11-9 градусов ниже нуля, по области от минус 14 до минус 9 градусов, днем - до минус 3 градусов", - заметили в Гидрометцентре РФ.

Собеседник агентства также напомнил, что до 21:00 мск 12 января в столичном регионе действует желтый погодный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий из-за возможного образования гололедицы на дорогах.

О прошедшем снегопаде

За последние два дня на столичный регион обрушился сильный снегопад, вызванный действием средиземноморского циклона. Он начался 8 января после 15:00 мск в юго-восточных и восточных районах Подмосковья и вскоре охватил всю московскую агломерацию. Своего пика осадки достигли в первой половине суток 9 января. При этом, как сообщали ТАСС Гидрометцентре РФ, количество осадков, выпавших 9 января в Москве, стало рекордным за всю историю погодных наблюдений. "На главной метеостанции столицы, расположенной на ВДНХ, выпало 21,4 мм осадков, а предыдущий абсолютный максимум осадков за эту дату составлял 12,9 мм и был зарегистрирован в 1976 году", - отметил собеседник агентства.

В то же время он сообщил, что абсолютный рекорд января остался не перекрытым и по-прежнему принадлежит 1970 году с показателем в 23 мм. Всего с начала года в Москве количество выпавших осадков превысило 35 мм, что достигает 67% от нормы, составляющей для января 53 мм.

Коммунальные службы Москвы и Подмосковья работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия непогоды.