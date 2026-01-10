Столичные аэропорты за последние два часа обслужили 153 рейса

По данным Росавиации, аэропорт Шереметьево обслужил 89 из них

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский продолжают принимать и отправлять рейсы, обслужив 153 рейса за последние два часа, сообщили журналистам в пресс-службе Росавиации.

"За последние два часа, с 12:00 до 14:00 мск, указанные воздушные гавани обслужили 153 рейса", - говорится в сообщении.

По данным Росавиации, аэропорт Шереметьево обслужил 89 из них: 27 рейсов - на прилет, 62 - на вылет.