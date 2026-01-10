Очередь на подходах к Крымскому мосту снизилась вдвое до 250 машин за два часа

В 13:00 мск очередь составляла 515 автомобилей со стороны Тамани и Керчи

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Очередь на автоподходах к Крымскому мосту за два часа снизилась вдвое, до 250 машин. Такие данные приводятся в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к мосту по состоянию на 15:00 мск.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 150 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 100 транспортных средств", - говорится в сообщении.

В 13:00 мск очередь составляла 515 автомобилей со стороны Тамани и Керчи.