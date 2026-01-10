Смоленская область в 2026 году увеличит количество заключенных соцконтрактов до 700

В 2025 году было заключено почти 630 таких контрактов, рассказал губернатор Василий Анохин

Редакция сайта ТАСС

СМОЛЕНСК, 10 января. /ТАСС/. Глава Смоленской области Василий Анохин анонсировал планы по увеличению числа социальных контрактов в регионе в 2026 году до 700. В минувшем году было заключено почти 630 таких контрактов, рассказал губернатор в своем Telegram-канале.

"В 2025 году в Смоленской области было заключено 628 социальных контрактов, что на 18% больше, чем годом ранее. В 2026 году государственная поддержка через социальные контракты будет продолжена. Планируется заключить около 700 социальных контрактов", - сообщил Анохин.

Он отметил, что социальный контракт является востребованной мерой и одним из инструментов поддержки малоимущих граждан. "Он позволяет помочь людям в трудной жизненной ситуации, в поиске работы или создании собственного бизнеса", - подчеркнул глава региона.

Среди основных направлений соцконтрактов - индивидуальная предпринимательская деятельность в таких сферах, как сельское хозяйство, ремонт и строительство, производство, автомобильное обслуживание и услуги в сфере красоты. Так, более 150 контрактов заключены для помощи в трудоустройстве, а около 50 - для развития личных подсобных хозяйств.