Пересадку на "Академической" оснастили цифровой навигацией

С ее помощью можно не только подсказывать нужные маршруты, но и оперативно обновлять дополнительные сведения в режиме реального времени

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Современная цифровая навигация впервые появилась на станции "Академическая" Калужско-Рижской линии московского метро взамен устаревшим аналоговым указателям. Как сообщил ТАСС заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, это первая станция Калужско-Рижской линии, которая получила цифровую навигацию, с ее помощью можно не только подсказывать нужные маршруты, но и оперативно обновлять дополнительные сведения в режиме реального времени.

По его словам, обновленная навигация размещена в переходе между станциями "Академическая" Калужско-Рижской и Троицкой линий. "Она позволяет более эффективно использовать пространство указателей. Пересадка между станциями метро "Академическая" Троицкой и Калужско-Рижской линий - первый этап создания полностью цифровых транспортных объектов", - сказал Ликсутов.

На экранах отображается информация об открытии новой подземной пересадки. Таким образом, специалисты метро получили возможность сочетать навигационную и дополнительную информацию. С помощью анимации появится возможность выводить упоминания дополнительных точек притяжения, если они располагаются на соседней станции.

Кроме того, навигация появилась у новых выходов с одноименной станции Троицкой линии. Всего к открытию пересадки и дополнительных выходов в метро установили 8 новых инновационных указателей.

Ликсутов напомнил, что масштабная программа перехода на цифровые указатели стартовала в 2025 году. Ранее все указатели в метро были аналоговыми, и обновление информации на них в режиме реального времени было невозможно. В 2025 году в метрополитене появились четыре "цифровых" станции: "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ". Они впервые в истории метрополитена стали цифровыми сразу с момента открытия.

"Всего до 2030 года свыше 30% навигации в метро будет цифровой. Акцент сделаем на Большой кольцевой линии", - заключил заммэра.