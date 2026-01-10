Во Владивостоке выпало более месячной нормы осадков

Снегопад сопровождается сильным северным ветром

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 10 января. /ТАСС/. Количество выпавших во Владивостоке осадков за 24 часа составило 12,2 мм при месячной норме 12 мм. Об этом сообщили в Примгидромете.

"Сегодня, 10 января, Приморский край находится под влиянием активного южного циклона. В ряде районов количество выпавших осадков приблизилось к месячной норме или превысило ее, - говорится в сообщении. - В отдельных населенных пунктах на данный момент выпало почти среднемесячное количество осадков, что для января является весьма существенным показателем".

Таким образом, за 24 часа во Владивостоке осадки составили 12,2 мм при месячной норме 12 мм. Также приведены данные по населенным пунктам: Каменушка - 13 мм при месячной норме 14 мм, Тимирязевский - 13 мм при норме 9 мм, Анучино - 10,7 мм при норме 12 мм, Партизанск - 9 мм при норме 11 мм, Яковлевка - 8 мм при месячной норме 10 мм и Находка - 8,2 мм при норме 11 мм.

Снегопад сопровождается сильным северным ветром. Наиболее мощные порывы зафиксированы во Владивостоке, где скорость ветра достигает штормовых значений. Так, максимальная скорость составила за последние 24 часа составила там 26,5 м/с, уточняется в сообщении.

В Приморском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Сохраняются неблагоприятные погодные условия - снег, метель, гололед и порывистый ветер.