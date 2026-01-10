В Москве высота сугробов из-за сильного снегопада достигла 38 см

В Московской области этот показатель составил 51 см

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Высота сугробов в столице по итогам сильного снегопада, обрушившегося на Московский регион 8-9 января, достигла 38 см, а в Подмосковье - 51 см. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Высота снежного покрова в Москве достигла 30-38 см, по области - до 51 см на метеостанции Черусти", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что также был обновлен суточный рекорд количества осадков для 9 января - он составил 21,4 мм осадков, тогда как предыдущий максимум был зарегистрирован в этот день в 1976 году - 12,9 мм. "При этом на метеостанции Тушино выпало 15 мм, на метеостанции Балчуг - 19 мм, в Московской области выпало от 15 до 26 мм осадков", - заметили в Гидрометцентре РФ. Здесь подчеркнули, что рекордный показатель в 21,4 мм осадков составил 40% от месячной нормы.

О прошедшем снегопаде

Двое суток назад на Москву и область обрушился сильный снегопад, вызванный действием средиземноморского циклона. Он начался 8 января после 15:00 мск в юго-восточных и восточных районах Подмосковья и вскоре охватил всю московскую агломерацию. Своего пика осадки достигли в первой половине суток 9 января. Всего с начала года в Москве количество выпавших осадков превысило 35 мм, что достигает 67% от нормы, составляющей для января 53 мм.

Коммунальные службы Москвы и Подмосковья работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия непогоды.