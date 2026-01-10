В Вологодской области для большинства жителей возобновили подачу электричества

Как сообщила заместитель губернатора Евгения Мазанова, наблюдаются локальные отключения в Вологодском и Шекснинском округах

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Электроснабжение большинства жителей Вологодской области, прерванное из-за непогоды, восстановлено. Наблюдаются локальные отключения в двух округах, сообщила заместитель губернатора Евгения Мазанова.

Днем 10 января в зоне отключения находились более 650 жителей 21 населенного пункта.

"Электроснабжение жителей, отключенных в результате неблагоприятных погодных явлений, было восстановлено <…>. Наблюдаются локальные отключения в Вологодском и Шекснинском округах. Длительное отключение электроэнергии в Вологодском округе вызвано обрывом проводов в нескольких пролетах. Три бригады энергетиков в количестве 10 человек работают до полной ликвидации отключений", - сообщила Мазанова в докладе, который разместил в своем Telegram-канале глава региона Георгий Филимонов.

Как сообщал губернатор, на 23:00 мск 9 января электроснабжение отсутствовало у 1,6 тыс. жителей 51 населенного пункта из-за метели и шквалистого ветра. По данным главного управления МЧС РФ по области, с вечера 9 января, 10 и 11 января под влиянием южного циклона в Вологодской области ожидается сильный снегопад, метель, на дорогах - гололедица и снежные заносы, ветер усилится до 15-17 метров в секунду.