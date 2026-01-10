ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Общество

Киев намерен добиться блокировки на стримингах более 100 музыкантов РФ

Уполномоченный офиса Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк добавил, что Украина уже ввела ограничения в отношении более чем 100 российских исполнителей
Редакция сайта ТАСС
21:00

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Администрация Владимира Зеленского намерена добиваться от международных стриминговых платформ блокировки на территории Украины доступа к композициям более чем 100 российских исполнителей. Об этом заявил уполномоченный офиса Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

"Нам хочется, чтобы в ежемесячных или ежегодных чартах популярных исполнителей на стриминговых платформах не было российских пропагандистов", - заявил Власюк. Видеозапись этого заявления опубликовало в своем Telegram-канале украинское издание "Страна".

Власюк сообщил, что украинские власти уже ввели санкции против более чем 100 российских музыкантов. "Я думаю, что мы этот список немного расширим и попробуем убедить стриминговые платформы, чтобы этого контента не было на территории Украины", - сказал он.

Украинские власти активно проводят курс на вытеснение из культурной жизни всего, что связано с РФ. Летом 2025 года заблокировать российскую музыку для украинцев на музыкальных стриминговых платформах, таких как Spotify, Apple Music и YouTube Music, призвала языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская.

В ноябре 2025 года песня "Банк" российских исполнителей Zivert (Юлия Зиверт) и Icegergert (Георгий Гергерт) заняла первое место среди самых прослушиваемых композиций на Украине, свидетельствуют данные платформы Apple Music. Их трек возглавил список из 100 самых популярных песен в Apple Music на Украине, оставив позади украинских исполнителей. Треки российских исполнителей не в первый раз возглавляют топы таких платформ, как Apple Music и Spotify. 23 июня 2025 года Украинское агентство по авторским и смежным правам в обращении к властям также признало, что украинцы продолжают слушать российскую музыку, несмотря на усилия Киева по полному вытеснению русского языка. 

