Киев намерен добиться блокировки на стримингах более 100 музыкантов РФ
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Администрация Владимира Зеленского намерена добиваться от международных стриминговых платформ блокировки на территории Украины доступа к композициям более чем 100 российских исполнителей. Об этом заявил уполномоченный офиса Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
"Нам хочется, чтобы в ежемесячных или ежегодных чартах популярных исполнителей на стриминговых платформах не было российских пропагандистов", - заявил Власюк. Видеозапись этого заявления опубликовало в своем Telegram-канале украинское издание "Страна".
Власюк сообщил, что украинские власти уже ввели санкции против более чем 100 российских музыкантов. "Я думаю, что мы этот список немного расширим и попробуем убедить стриминговые платформы, чтобы этого контента не было на территории Украины", - сказал он.
Украинские власти активно проводят курс на вытеснение из культурной жизни всего, что связано с РФ. Летом 2025 года заблокировать российскую музыку для украинцев на музыкальных стриминговых платформах, таких как Spotify, Apple Music и YouTube Music, призвала языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская.
В ноябре 2025 года песня "Банк" российских исполнителей Zivert (Юлия Зиверт) и Icegergert (Георгий Гергерт) заняла первое место среди самых прослушиваемых композиций на Украине, свидетельствуют данные платформы Apple Music. Их трек возглавил список из 100 самых популярных песен в Apple Music на Украине, оставив позади украинских исполнителей. Треки российских исполнителей не в первый раз возглавляют топы таких платформ, как Apple Music и Spotify. 23 июня 2025 года Украинское агентство по авторским и смежным правам в обращении к властям также признало, что украинцы продолжают слушать российскую музыку, несмотря на усилия Киева по полному вытеснению русского языка.