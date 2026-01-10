ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Аэропорт Шереметьево работает без ограничений

Рейсы авиакомпаний выполняются по скорректированному расписанию
23:03

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Столичный аэропорт Шереметьево обсуживает пассажиров в полном объеме, рейсы авиакомпаний выполняются по скорректированному расписанию. Об этом сообщили в Telegram-канале авиагавани.

"Аэропорт Шереметьево работает без ограничений и в полном объеме обслуживает авиакомпании и пассажиров. <…> Производственные службы аэропорта Шереметьево продолжают работать в усиленном режиме и осуществляют постоянную координацию с авиакомпаниями для стабильного обслуживания рейсов на вылет и прилет по скорректированному на ближайшие сутки расписанию", - говорится в сообщении.

Так, аэропорт обеспечил выполнение 294 рейсов на вылет и 212 рейсов на прилет за 10 января с 00:00 до 22:00 мск.

В Шереметьево также уточнили, что пассажиры прибывающих рейсов получают багаж в полном объеме. "Продолжается адресная доставка багажа пассажиров рейсов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия", которые оформили заявления и покинули аэропорт", - говорится в сообщении.

В терминалах продолжается обеспечение комплексной поддержки пассажиров: обеспечивается информирование, было выдано более 43 тыс. бутылок воды, свыше 10 тыс. сэндвичей и бутербродов в ассортименте, отметили в Шереметьево. 

