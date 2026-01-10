Россиян ждут трехдневные выходные в феврале и марте

Такой график обусловлен двумя праздниками - Днем защитника Отечества и Международным женским днем, напомнил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов

Редакция сайта ТАСС

© Александра Горошилова/ ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Последний день новогодних праздников наступил в России, следующие длинные выходные - по три дня - будут в феврале по случаю Дня защитника Отечества и в марте - по случаю Международного женского дня. Об этом рассказал ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он напомнил, что новогодние праздники заканчиваются 11 января, "12-го числа - первый рабочий день в январе".

"У нас и на 23 февраля, и на 8 марта будет три дня выходных", - сказал Нилов.

Он отметил, что это делается за счет переноса выходных в течение года для оптимизации времени труда и отдыха, при этом никакие дополнительные праздники не вводятся и общий баланс рабочих и нерабочих дней в году сохраняется.

Согласно производственному календарю, в 2026 году День защитника Отечества выпадает на понедельник, соответственно, россияне будут отдыхать с субботы, 21 февраля, по понедельник, 23 февраля, включительно, после чего наступит четырехдневная рабочая неделя. Международный женский день в 2026 году выпадает на воскресенье, трехдневные выходные продлятся с субботы, 7 марта, по понедельник, 9 марта, и затем также будет рабочая неделя из четырех дней.

Всего, как отметил Нилов, в течение 2026 года будет семь коротких рабочих недель из-за праздников.