Снегопад, обрушившийся на Москву 9 января, стал одним из сильнейших за 146 лет

Он обновил суточный рекорд количества осадков, отметили синоптики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Снегопад, обрушившийся на Москву и Подмосковье 9 января, стал одним из сильнейших за 146 лет постоянных метеорологических наблюдений в столице. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Снегопад замыкает пятерку самых сильных за весь период метеорологических наблюдений", - сказал собеседник агентства, отметив, что стихия также вошла в тройку самых сильных снегопадов, отмечавшихся в Москве с начала 21-го века.

Так, по данным синоптиков, наибольшее количество осадков за сутки в зимний период отмечалось на главной московской метеостанции, расположенной на ВДНХ, 4 февраля 2018 года (24,2 мм), 14 декабря 1981 года (23,2 мм), 8 января 1970 года (23,0 мм), 12 декабря 2022 года (22,6 мм) и 9 января 2026 года (21,4 мм).

Кроме того, в Гидрометцентре РФ заметили, что за 146-летний период регулярных метеорологических наблюдений в зимний период в Москве отмечалось только 24 снегопада, приносивших более 15 мм осадков. "Повторяемость сильных снегопадов в Москве составляет один раз в 5-6 лет", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее в Гидрометцентре РФ также сообщали, что снегопад 9 января обновил суточный рекорд количества осадков - его показатель составил 21,4 мм осадков, тогда как предыдущий максимум был зарегистрирован в этот день в 1976 году - 12,9 мм. "При этом на метеостанции Тушино выпало 15 мм, на метеостанции Балчуг - 19 мм, в Московской области выпало от 15 до 26 мм осадков", - отмечали синоптики, подчеркивая также, что рекордный показатель в 21,4 мм осадков составил 40% от месячной нормы.

О прошедшем снегопаде

8 января на Москву и область обрушился сильный снегопад, вызванный действием средиземноморского циклона. Он начался после 15:00 мск в юго-восточных и восточных районах Подмосковья и вскоре охватил всю московскую агломерацию. Своего пика осадки достигли 9 января. Всего с начала года в Москве количество выпавших осадков превысило 35 мм, что достигает 67% от нормы, составляющей для января 53 мм. Коммунальные службы Москвы и Подмосковья работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия непогоды.