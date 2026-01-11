В Москве после новогодних каникул возобновили работу платные парковки

Уличные платные зоны будут работать 11 января по режиму воскресенья, сообщается на сайте столичной мэрии

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Парковки в Москве вернулись к стандартному режиму работы после новогодних выходных. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Платные зоны продолжали работать без тарифа до 10 января включительно. "С 31 декабря по 10 января оставить машину без оплаты можно на всех улицах города. 11 января уличные парковки будут работать по режиму воскресенья: без оплаты везде, кроме улиц с тарифами 380, 450 и 600 руб/ч, а также зон динамического тарифа", - говорится в сообщении.

Парковочные пространства вернутся к обычному режиму работы с 12 января 2026 года: платными будут все парковочные зоны. По воскресеньям и праздникам парковка по-прежнему бесплатна в большинстве зон.

Ранее заммэра столицы Максим Ликсутов сообщил ТАСС, что москвичей ждет более 70 дней бесплатной парковки в 2026 году. Ожидается 50 воскресных дней, когда припарковать транспорт можно бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380, 450 и 600 руб/ч и динамическим тарифом. Также автомобилистов ждет 21 праздничный день - 1-10 января, 23 февраля, 8-9 марта, 1-2, 9 и 11 мая, 12-13 июня, 4 ноября, 31 декабря. В эти дни городская парковка бесплатная во всем городе.