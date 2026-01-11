Программы "Активное долголетие" будут тиражировать по регионам

Предполагается, что к 2030 году доля граждан старшего поколения, вовлеченных в проекты программ, увеличится до 41,9%

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Российские власти намерены вовлекать старшее поколение в спортивные и культурные мероприятия, реализуя региональные программы "Активное долголетие". Такой пункт содержится в утвержденном правительством плане, с которым ознакомился ТАСС.

Ожидается, что пенсионеры активнее будут вести культурно-досуговую, физкультурно-оздоровительную, образовательно-познавательную, социально-трудовую, добровольческую деятельность. К 2030 году доля граждан старшего поколения, вовлеченных в проекты "Активное долголетие", должна вырасти до 41,9%.

Ответственными назначены региональные власти, профильные организации.

Чтобы пожилые граждане узнавали о существовании "Активного долголетия", власти будут проводить информационные кампании, издавать печатные материалы. В них будут рассказывать не только о запланированных мероприятиях, но и о способах защиты от преступников и мерах личной безопасности.