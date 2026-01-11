Бокерия объяснил рост числа россиян с повышенным артериальным давлением

Это естественный процесс, обусловленный увеличением населения страны и несвоевременным обращением за медицинской помощью, сказал главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Рост числа россиян, у которых выявлено повышенное артериальное давление, связан с увеличением населения страны и несвоевременным обращением за квалифицированной медицинской помощью. Об этом сообщил в интервью ТАСС главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент НМИЦ им. А. Н. Бакулева, президент Лиги здоровья нации академик РАН Лео Бокерия.

"Это естественный процесс. Во-первых, населения стало больше. Во-вторых, многие люди не идут в поликлинику, поэтому мы как-то этот процесс запустили. Мы перестали говорить, чтобы люди понимали, что если что-то заболело, то надо немедленно пойти к врачу. Потому что за маленькой болячкой может таиться что-то серьезное. А если там ничего серьезного нет, ты получил информацию на высоком уровне", - сказал он, отвечая на вопрос о том, выросло ли в РФ число людей с повышенным АД.

Бокерия также отметил, что женщины в отличие от мужчин уделяют своему здоровью больше внимания. Для того, чтобы мужчины чаще обследовались и обращались к врачу, необходимо задать правильное направление на этот счет в семье. "Каждая женщина должна понимать, что в очень значительной степени состояние семьи зависит от здоровья мужа. Муж и жена должны быть единым целым. Вопросом: "как ты себя чувствуешь?" должно начинаться утро, потому что внимание здесь имеет колоссальное значение. Это такая, знаете, чувствительная сфера. Если мужчина чувствует, что ты беспокоишься о нем, это дает результат для улучшения его здоровья", - сказал он.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал о том, что в России выросло число людей с повышенным артериальным давлением. Такие показатели свидетельствуют как и о повышении выявляемости заболеваний сердечно-сосудистой системы, так и о росте заболеваемости в целом.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.