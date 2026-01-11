Мизулина: полностью искоренить шарлатанство в России практически невозможно

Глава Лиги безопасного интернета отметила, что это явление в медицинской сфере требует строгого контроля, так как может причинить вред здоровью

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Вера в магов и волшебников уходит корнями глубоко в русскую культуру, поэтому целиком искоренить шарлатанство в нашей стране практически невозможно. Таким мнением в интервью ТАСС поделилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

"С чем вообще связана вся история с магами и экстрасенсами? С запросом людей, с запросом аудитории. Спрос рождает предложение. Эта сфера уходит глубоко в нашу историю, в нашу культуру. Люди, даже когда не было социальных сетей, ходили к волшебникам и гадалкам. Поэтому полностью, конечно, это явление искоренить практически, на мой взгляд, невозможно", - сказала она.

Глава Лиги безопасного интернета также назвала шарлатанство обтекаемым понятием. По ее словам, будет довольно трудно установить критерии для шарлатанов. Мизулина добавила, что шарлатанство в медицинской сфере требует строгого контроля, так как может причинить вред здоровью.

"В плане здравоохранения, советов в сфере медицины можно поработать и подумать, как решить эту проблему. Может быть, через лицензирование сферы, связанной с рекомендациями, советами в интернете на тему медицины. Но главное тоже не перегнуть и не зарегулировать", - уточнила она.

Полный текст интервью будет опубликован 12 января в 11:00 мск.