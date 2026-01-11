Депутат Школкина: в российских отелях должны быть номера для семей с детьми

Национальный стандарт по семейному туризму должен содержать требования ко всей туристской инфраструктуре, отметила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Требования к средствам размещения - гостиницам, санаториям, базам отдыха - должны содержаться в национальном стандарте по семейному туризму. Одно из таких требований - наличие номеров для семей с детьми, рассказала ТАСС первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия").

"На мой взгляд, национальный стандарт по семейному туризму должен содержать требования ко всей туристской инфраструктуре и средствам размещения. Например, для средств размещения должны быть требования, начиная от наличия номеров для размещения семей с детьми до детских площадок и анимации", - сказала Школкина.

Кроме того, должны быть прописаны требования к дорожной инфраструктуре, добавила она. Например, в зонах придорожного сервиса должны быть размещены детские площадки, организовано горячее детское питание.

"Главное, чтобы стандарт не содержал декларативных норм, а был полноценным сводом требований ко всей туристской инфраструктуре, позволяющим сделать отдых для семей с детьми более комфортным и безопасным", - отметила депутат.

Роскачество разрабатывает стандарт, направленный на удовлетворение потребностей путешествующих семей.