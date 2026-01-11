Володин запустил опрос о введении генетического теста для будущих родителей
06:20
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин запустил среди подписчиков своего канала в Max опрос о возможном введении генетического теста для будущих родителей.
"Как вы относитесь к введению генетического теста для будущих родителей?" - спросил Володин.
Среди предложенных вариантов ответа - "поддерживаю", "не поддерживаю" и "все равно". Опрос проводится на фоне обсуждения возможности включения такого теста в систему обязательного медицинского страхования.