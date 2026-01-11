На Камчатке 12 и 13 января ожидают снегопад и ветер с порывами до 50 м/с

Главам муниципальных образований направлены рекомендации о принятии мер по предупреждению возникновения происшествий и минимизации возможных последствий

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 января. /ТАСС/. Циклон накроет Камчатку 12-13 января, прогнозируются сильный снегопад, местами ветер с порывами до 50 м/c. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Второй половине ночи 12 января в Усть-Большерецком и на юге Елизовского округов ожидается местами очень сильный снег и сильное налипание мокрого снега, метель. Ветер в указанных районах прогнозируется силой до 45-50 м/c. <…> В связи с подходом циклона ГE МЧС России по Камчатскому краю и его структурные подразделения переводятся в режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Неблагоприятные метеорологические явления на Камчатке сохранятся до конца ночи и днем 12 января, а также распространятся днем на Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа, Мильковский и север Елизовского округов - там прогнозируются ветер силой до 28-33 м/c, сильный, местами очень сильный мокрый снег, метель, сильное налипание мокрого снега. "Опасные и неблагоприятные явления сохранятся ночью и днем 13 января", - отметили в ГУ МЧС по региону.

Главам муниципальных образований направлены рекомендации о принятии мер по предупреждению возникновения происшествий и минимизации возможных последствий.