До 1 тыс. жителей Новгородской области остаются без света

Более 300 энергетиков восстанавливают электроснабжение в регионе

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 января. /ТАСС/. Более 300 энергетиков восстанавливают электроснабжение в Новгородской области, без света остаются менее 1 тыс. жителей в трех округах. Причинами аварийных отключений стали обрывы ЛЭП, сильные снегопады и усиление ветра, сообщило главное управление МЧС РФ по Новгородской области.

"По состоянию на 07:00 мск 11 января в зоне отключения электроснабжения остаются три муниципальных округа Новгородской области. В зоне отключения находятся менее 1 000 человек. Основными причинами нарушения электроснабжения являются обрывы линий электропередачи, выпадение осадков в виде снега и усиление ветра. Для восстановления энергоснабжения от Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запада" привлечены 78 бригад, 308 человек, 107 единиц техники", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Массовые отключения электроэнергии наблюдаются в Новгородской области с начала 2026 года из-за обильных снегопадов. Режим чрезвычайной ситуации действует в Валдайском, Демянском и Крестецком округах с 3 января, организованы пункты временного размещения людей. Жителям Крестецкого округа бесплатно раздавали бензин. В отдаленные деревни отправили 50 дизель-генераторов. На 8 января энергоснабжение восстановили, однако вечером 9 января погодные условия ухудшились, аварийные отключения возобновились.

По данным Новгородского гидрометцентра, 11 января влияние южного циклона на погоду в области сохранится, но интенсивность осадков уменьшится, ветер стихнет и снежные заносы на дорогах не образуются. Ожидается небольшой снег, ночью в восточных районах еще умеренный, ветер северо-восточный 4-9 метра в секунду. Температура воздуха ночью и днем составит около 10 градусов мороза.