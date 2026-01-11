ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Более 10 тыс. жителей Кушвы остались без теплоснабжения

Коммунальная авария произошла на котельной "Рудничная"
Редакция сайта ТАСС
06:51

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Коммунальная авария произошла на котельной "Рудничная" в городе Кушва Свердловской области. Из-за этого без теплоснабжения и горячей воды остались более 10 тыс. человек, включая порядка 1,5 тыс. детей, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 07:55 мск 11 января произошло нарушение подпитки котельной "Рудничная" (падения давления воды на обратном трубопроводе в котельную), расположенной по адресу: г. Кушва, район ГБРУ, участок №8, произведена ее остановка. В результате аварии без теплоснабжения и горячего водоснабжения остались: 189 многоквартирных жилых домов с населением 9 760 человек, из них 1 324 ребенка; 104 частных жилых дома с населением 1 230 человек, из них 270 детей. Всего 10 990 человек, из них 1 594 ребенка, а также 16 социально значимых объектов (детские сады, школы, ГАУЗ СО "Центральная районная больница г. Кушва" с круглосуточным пребыванием людей, в том числе 20 маломобильных граждан)", - говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха в городе составляет около минус 17 градусов.

Специалисты организовали пункт временного размещения в учреждении "Синегорец" на 290 человек. Глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин написал в своем Telegram-канале, что подачу теплоснабжения и горячей воды планируется восстановить к 12:00 по московскому времени. 

РоссияСвердловская область