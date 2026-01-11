Более 10 тыс. жителей Кушвы остались без теплоснабжения

Коммунальная авария произошла на котельной "Рудничная"

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Коммунальная авария произошла на котельной "Рудничная" в городе Кушва Свердловской области. Из-за этого без теплоснабжения и горячей воды остались более 10 тыс. человек, включая порядка 1,5 тыс. детей, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 07:55 мск 11 января произошло нарушение подпитки котельной "Рудничная" (падения давления воды на обратном трубопроводе в котельную), расположенной по адресу: г. Кушва, район ГБРУ, участок №8, произведена ее остановка. В результате аварии без теплоснабжения и горячего водоснабжения остались: 189 многоквартирных жилых домов с населением 9 760 человек, из них 1 324 ребенка; 104 частных жилых дома с населением 1 230 человек, из них 270 детей. Всего 10 990 человек, из них 1 594 ребенка, а также 16 социально значимых объектов (детские сады, школы, ГАУЗ СО "Центральная районная больница г. Кушва" с круглосуточным пребыванием людей, в том числе 20 маломобильных граждан)", - говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха в городе составляет около минус 17 градусов.

Специалисты организовали пункт временного размещения в учреждении "Синегорец" на 290 человек. Глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин написал в своем Telegram-канале, что подачу теплоснабжения и горячей воды планируется восстановить к 12:00 по московскому времени.