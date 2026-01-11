ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
АСИ запустит образовательный курс на базе академии Кирова для врачей из регионов

По словам генерального директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой, регионы заинтересованы в подобной практике
07:15

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) в 2026 году продолжит работу по созданию центров компетенции военно-гражданской медицины в субъектах РФ. В рамках этой работы будет запущен очный образовательный курс для врачей из российских регионов на базе Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге, сообщила ТАСС генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

"В целях совершенствования профессиональной подготовки медицинских специалистов реализуется образовательная программа для врачей из регионов России по актуальным вопросам современной военно-полевой хирургии. В 2025 году мы завершили первый этап образовательной программы - провели хирургические практикумы во всех федеральных округах, участие в которых приняли 1 512 врачей из 59 субъектов Российской Федерации. Следующий этап - это очное обучение на базе ВМедА им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге, также образовательная программа включает стажировки для врачей-специалистов в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко. В результате гражданская медицина в регионах получит слаженную и правильно настроенную медицинскую команду, а военные коллеги дополнительные ресурсы для оказания медицинской помощи бойцам у себя в госпитале", - сказала она.

По словам Чупшевой, регионы заинтересованы в подобной практике. Она подчеркнула, что центр компетенций помогает не только готовить профессиональные кадры, но и оптимально организовывать медицинскую помощь и реабилитацию, содействует маршрутизации пациентов и их сопровождению в динамике. "Совместно с коллегами из госпиталя Бурденко мы разрабатываем практические рекомендации по организации оказания медицинской помощи раненым и пострадавшим с боевой травмой по аналогии с порядками оказания медицинской помощи. Рекомендации отражают специфику принципов, подходов в организации оказания медицинской помощи и позволят обеспечить преемственность военного и гражданского этапов медицинской помощи", - добавила глава АСИ.

Кроме того, Чупшева отметила, что в дополнение к мерам совершенствования медицинской помощи совместно с Минздравом России, ВМедА им. С.М. Кирова, Федеральным научно-клиническим центром медицинской реабилитации и курортологии ФМБА России АСИ разрабатывает специализированную программу реабилитации участников и ветеранов СВО. "Программа - это содержательный комплекс мер, который включает вопросы организации медицинской реабилитации, образовательные программы для медицинских команд регионов. Программа по реабилитации будет также погружена в работу центров компетенции в целях обеспечения бесшовной комплексной медицинской помощи и реабилитации участников и ветеранов СВО", - сказала она. 

