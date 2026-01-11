Кабмин утвердил мероприятия плана развития народов Севера, Сибири и ДФО

Всего насчитывается более сотни разных мероприятий по нескольким тематическим разделам

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило мероприятия на трехлетний период, которые помогут реализовать Концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Улучшение экономических и социальных аспектов жизни, сохранение исконных территорий проживания и уникальных форм традиционной хозяйственной деятельности нашли отражение в мероприятиях трехлетнего плана по реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока", - говорится в сообщении.

Всего насчитывается более сотни разных мероприятий, которые сгруппированы по нескольким тематическим разделам.

Мероприятия по темам

Один из разделов включает в себя мероприятия по сохранению территорий, где проживают коренные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока. В рамках мероприятий в том числе будут ежегодно мониторить экологическое состояние этих районов. "Кроме того, представители малочисленных народов будут привлекаться к участию в общественных слушаниях, когда речь будет идти о реализации проектов, связанных с освоением природных ресурсов", - уточнили в правительстве.

Помимо этого, региональные власти будут продвигать продукцию традиционных промыслов на внутренний и внешний рынки путем представления таких товаров на выставках и ярмарках.

Концепция устойчивого развития также подразумевает создание национальных туристических маршрутов, в том числе к памятникам истории и культуры, которые будут расположены в местах проживания коренных народов. Как рассчитывают в кабмине, это даст стимул к созданию и модернизации туристической инфраструктуры.

"Не менее значимым мероприятием станет финансовая поддержка приоритетных направлений сельского хозяйства и оленеводства. Она будет зависеть от количества поступивших заявок", - добавили там.

А с целью создания комфортной и безопасной среды власти, в частности, будут повышать качество связи и увеличивать число населенных пунктов, которые будут подключены к интернету.

Кроме того, школы в местах проживания коренных малочисленных народов будут обеспечивать современным оборудованием и учебниками на их родных языках, чтобы увеличить доступность образования.

"Еще одна часть плана - сохранение этнокультурного достояния и традиций народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Мероприятия этого раздела направлены на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия и объектов нематериального этнокультурного достояния (легенды, песни, обряды)", - продолжили в правительстве.

В мае 2025 года кабмин утвердил Концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, намеченную до 2036 года. Предыдущая концепция реализовывалась с 2009 по 2025 годы.