МИД подарил на Новый год детям из ДНР музыкальные инструменты

Подарки получили воспитанники Дома детского творчества

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Департамент информации и печати МИД России передал в качестве новогоднего подарка юным талантам из Дома детского творчества в ДНР музыкальные инструменты. Об этом говорится в Telegram-канале российского дипведомства.

"Вот уже третий год подряд Дом детского творчества города Кировское в ДНР при содействии департамента информации и печати МИД России получает в подарок музыкальные инструменты к Новому году", - отметили в министерстве.

Как уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве, юные музыканты "уже установили новые колонки, микрофоны, гитары, микшерный пульт и все необходимые аудиокомплектующие". "Новая аппаратура - это стимул для достижений подрастающих талантов, которые с усердием занимаются в вокальных и инструментальных кружках, радуя наставников своими успехами", - подчеркнули в МИД РФ.

"От всей души желаем будущим звездам самых разных музыкальных направлений уверенно идти к своим мечтам, добиваться новых успехов, покорять сцены и радовать благодарных слушателей", - заключили в дипведомстве.