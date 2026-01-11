Роспотребнадзор и Минтуризма Кузбасса в декабре проверяли бары на "Шерегеше"

По результатам проверки были даны соответствующие рекомендации

Горнолыжный курорт "Шерегеш" © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

КЕМЕРОВО, 11 января. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области совместно с министерством туризма Кузбасса в декабре встречались с организациями, работающими на горнолыжном курорте "Шерегеш". По их результатам были даны соответствующие рекомендации, сообщили в пресс-службе Минтуризма региона.

Ранее управление Роспотребнадзора сообщило о временном закрытии бара Grelka, где у четырех сотрудников установлен этиологический агент - норовирус 2 генотипа. Такой же возбудитель выявлен у двух туристов.

"3 декабря министерством туризма Кузбасса совместно с Роспотребнадзором была организована информационно-профилактическая встреча с хозяйствующими субъектами горнолыжных курортов Кузбасса, оказывающими гостиничные услуги и услуги общественного питания, по соблюдению требований санитарного законодательства. Также в период с 17 по 20 декабря проведен внеплановый выезд на СТК "Шерегеш" и мониторинг объектов, оказывающих услуги общественного питания, гостиничных комплексов. Была проведена встреча по результатам мониторинга, в ходе которой даны рекомендации по соблюдению установленных требований санитарного законодательства", - сообщили в министерстве.

Здесь напомнили, что работа кафе-бара Grelka приостановлена с 9 января, персонал, у которого был выявлен возбудитель, отстранен от работы. Ситуация находится на строгом контроле министерства туризма Кузбасса и Роспотребнадзора. Также проверки проводят региональные прокуратура и следственное управление СК РФ.

Горнолыжный курорт "Шерегеш" - один из самых популярных в Сибири. За зимний сезон 2024-2025 там отдохнули свыше 2,5 млн человек со всей страны.