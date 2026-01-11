ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
"Победа" в Шереметьеве перешла к штатному выполнению суточного плана полетов

В штатный режим работы также вошла авиакомпания "Аэрофлот"
07:40

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" вошла в штатный режим выполнения суточного плана полетов в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика.

"К 09.00 мск 11 января "Победа" полностью обеспечивает штатное выполнение суточного плана полетов по всей маршрутной сети", - говорится в сообщении.

Утром 11 января авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что вошла в штатный режим выполнения суточного плана полетов в аэропорту Шереметьево. 

