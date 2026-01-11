NetBlocks: в Иране доступ в интернет ограничен уже более 60 часов

Ограничения ввели вечером 8 января, когда бунтовщики совершили вооруженные провокации в городах исламской республики

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 11 января. /ТАСС/. Интернет-соединение на территории Ирана отсутствует более чем 60 часов, свидетельствуют данные международной службы мониторинга NetBlocks.

Ограничения на доступ в интернет были введены вечером 8 января, когда бунтовщики совершили вооруженные провокации во многих городах Ирана. По данным властей, в ту ночь погибли 15 правоохранителей и 12 мирных граждан, колоссальный ущерб был нанесен государственной и частной собственности, были сожжены мечети, больницы и пожарные станции.

9 января Министерство связи и информационных технологий Ирана заявило, что принимает меры по возобновлению работы интернет-сервисов, доступ к которым был ограничен.

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. 2 января 2026 года на улицах появились группы неизвестных с оружием, участились случаи вооруженных столкновений с правоохранителями. Власти Ирана назвали погромщиков террористами и возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.