Багаж пассажиров рейса из Дубая доставили в аэропорт Внуково

Все оформившие доставку багажа по адресу пребывания или досыл в другие аэропорты получат его в ближайшее время

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Задержанный багаж пассажиров рейса из Дубая авиакомпании Utair, прилетевшего 10 января, доставлен в московский аэропорт Внуково в полном объеме, сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"Если вы прилетели 10.01.2026 рейсом UT-716 авиакомпании Utair и не получили свой багаж, вы можете прибыть в аэропорт Внуково для его получения. Он доставлен в полном объеме", - говорится в сообщении.

В аэрпорту уточнили, что пассажиры, оформившие доставку багажа по адресу пребывания или досыл в другие аэропорты, получат его в ближайшее время.

Для ускорения получения багажа пассажиры могут лично обратиться в комнату невостребованного багажа международных линий аэропорта Внуково, которая работает в круглосуточном режиме. При себе необходимо иметь заграничный паспорт, посадочный талон и багажную бирку.