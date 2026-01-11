Аэропорт Пулково обеспечил бесперебойную работу в сложных метеоусловиях

За 10 января операционные службы аэропорта расчистили более 350 га аэродромных территорий

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Петербургский аэропорт Пулково минимизировал последствия непогоды 10 января и обеспечил непрерывную работу в непростых метеоусловиях, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Последствия вчерашней непогоды в Петербурге и столице минимизированы. Службы аэропорта обеспечили бесперебойную работу Пулково в непростых метеоусловиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за 10 января операционные службы аэропорта расчистили более 350 га аэродромных территорий, что соответствует площади 500 футбольных полей. "Несмотря на сильный ливневой снег, Пулково в течение всех суток обеспечивал необходимый коэффициент сцепления на взлетных полосах", - отметили в пресс-службе.

На текущий момент аэропорт выполняет полетную программу в полном объеме. 11 января планируется обслужить 538 рейсов и около 69 тыс. пассажиров. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, по состоянию на 10:10 мск были задержаны 13 рейсов, которые должны были отправиться до этого времени, начиная с 8:35 мск (в Нижний Новгород, Екатеринбург, Архангельск, Самару, Махачкалу, Москву, Ставрополь, Иваново, Самару, Ереван и Мурманск, а также два рейса в Калининград). Также в течение дня отменены три рейса: в Сочи, Бухару и Фергану.