Более 120 тыс. раз москвичи воспользовались сервисом онлайн-консультаций на mos.ru

Сервис позволяет получать консультации по более чем 200 темам, включая оформление документов, получение льгот, установление опеки и попечительства, а также оплату ЖКУ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Москвичи более 120 тыс. раз воспользовались сервисом онлайн-консультаций на портале mos.ru в 2025 году, сообщили на официальном портале правительства и мэра Москвы.

"Востребованность сервиса онлайн-консультаций на mos.ru постоянно растет благодаря его постоянному развитию, в том числе расширению перечня вопросов, по которым можно обратиться к специалистам центров госуслуг и ведомств. В 2025 году число обращений к нему увеличилось на 72% в сравнении с прошлым годом", - рассказали в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Сервис позволяет получать консультации по более чем 200 темам, включая оформление документов, получение льгот, установление опеки и попечительства, а также оплату ЖКУ, без личного посещения ведомств. В онлайн режиме на обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей отвечают специалисты центров госуслуг "Мои документы" и представители 13 ведомств. Три из них предоставляют возможность напрямую связаться с руководителями или уполномоченными сотрудниками.

Для записи на онлайн-консультацию необходимо зайти на портал mos.ru, выбрать раздел "Документы" и сервис "Запись на консультацию и личный прием в онлайн формате". Продолжительность одной консультации составляет до 20 минут. С недавнего времени доступна возможность видеоконсультаций по вопросам ЖКУ в порядке живой очереди в день обращения.

Сервис работает ежедневно с 08:00 до 19:50 за исключением праздничных дней.