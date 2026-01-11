В Москве открыли крупнейший в России зарядный хаб для электромобилей

Комплекс работает круглосуточно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Первый и самый крупный в России зарядный комплекс для электромобилей открыли в Москве. Там смогут заряжаться до 500 электромобилей в сутки, написал на своей странице в Max мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что комплекс заработал недалеко от станции метро "Волоколамская" - на перехватывающей парковке "Московского паркинга".

Программное обеспечение разработали специалисты Транспортного комплекса. На объекте есть 18 зарядных станций мощностью до 240 кВт с поддержкой всех основных типов разъемов.

Комплекс работает круглосуточно. Для водителей действует зона отдыха.