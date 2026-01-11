Псковский губернатор инициировал служебную проверку в поселке Заплюсье

С начала нынешнего отопительного сезона там есть проблемы с отоплением

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 11 января. /ТАСС/. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников инициировал проведение служебной проверки в администрации поселка Заплюсье Плюсского округа, где с самого начала нынешнего отопительного сезона есть проблемы с отоплением. Поселок оказался в ситуации, близкой к критической, сообщил губернатор в Telegram-канале.

"В связи с очевидной неспособностью руководства округа самостоятельно стабилизировать работу котельной, по моему поручению в Заплюсье направлены спецпредставители правительства области - и будут, как и глава, работать на месте столько, сколько потребуется для корректной пусконаладки оборудования. Делаем все возможное, чтобы уже в ближайшие часы в квартиры пошло тепло. В причинах происходящего будем разбираться детально: преступная халатность, небрежность, технический сбой, вредительство или элементарное отсутствие контроля и профессиональных компетенций. Инициировал проведение служебной проверки в отношении руководства местной администрации и сотрудников муниципального предприятия", - сообщил Ведерников.

По данным губернатора, проблемы с отоплением в Заплюсье возникли не сегодня. "Именно поэтому в период подготовки к отопительному сезону мы приняли решение о выделении Плюсскому округу из областного бюджета 20 млн рублей. У муниципалитета было достаточно сил и средств, чтобы не просто исключить рецидив прошлогодней истории, а решить проблему теплоснабжения на годы вперед. Все, что требовалось на месте, - это вовремя начать работы и обеспечить должный контроль за качеством их выполнения. По факту поселок снова в ситуации, близкой к критической", - написал глава региона.

Как сообщила ранее глава Плюсского округа Наталья Иванова, 2 января в бункер подачи топлива на единственной котельной в Заплюсье была засыпана, как выяснилось впоследствии, щепа ненадлежащего качества. Это привело к понижению температуры теплоносителя. Некачественную щепу оперативно убрали, стали топить щепой из запасов на выходные и праздничные дни, которые быстро закончились, когда восстанавливали температуру теплоносителя. 4 января возникли сбои в новых поставках щепы из-за поломок щеподробилок у двух поставщиков. 8 января в округе ввели режим повышенной готовности из-за ситуации в поселке. В этот же день доставили нужный объем качественной щепы, но добиться нужной температуры теплоносителя не получалось.