Бокерия: в последнее 10 лет россияне чаще интересуются своим здоровьем

Главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России добавил, что продолжительность жизни людей за последние годы увеличилась

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Жители РФ за последние 10 лет стали намного чаще интересоваться собственным здоровьем, одна из причин этого - рост доступности медицинской помощи для граждан. Об этом сообщил в интервью ТАСС главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева, президент Лиги здоровья нации академик РАН Лео Бокерия.

"[Люди за последнее десятилетие следят за своим здоровьем] намного больше. Наши поликлиники все время заполнены людьми, которые приходят на консультацию. Это происходит еще и потому, что возможностей стало больше. Поликлиник стало намного больше, больниц, квалифицированных врачей. Поэтому процесс продвигается очень хорошо", - сказал он.

По его словам, нет конкретных медицинских данных о том, что неинфекционные болезни "молодеют" и чаще поражают лиц молодого возраста.

Бокерия добавил, что продолжительность жизни людей за последние годы, безусловно, улучшилась. "Во-первых, потому что мы победили всякие инфекции, которые раньше "гуляли" и забирали десятки тысяч жизней. Во-вторых, у нас очень высокий уровень диагностики, благодаря наличию абсолютно первоклассных приборов. В-третьих, мы накопили колоссальный опыт хирургического лечения больных с пороками сердца, причем и с врожденными, и с приобретенными", - заключил он.