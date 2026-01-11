Сильный ветер не дал приземлиться в аэропорту Братска рейсу из Новосибирска

Самолет ушел на запасной аэродром в Иркутске

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 11 января. /ТАСС/. Погодные условия помешали приземлиться в аэропорту Братска рейсу из Новосибирска утром 11 января. Самолет ушел на запасной аэродром в Иркутске, сообщили в Telegram-канале аэропорта Братска.

"Сильный ветер помешал сегодня утром приземлиться в аэропорту Братска рейсу из Новосибирска. Самолет ушел на запасной аэродром в Иркутск", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пассажиры задерживающего рейса обеспечиваются услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпаний.