В Москве прирост снежного покрова за двое суток может составить еще 10 см

Коммунальные службы продолжают работать в круглосуточном режиме

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Прирост снежного покрова в Москве и Подмосковье в результате прогнозируемого нового снегопада за ближайшие двое суток может составить еще 10 см, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"За ближайшие двое суток - воскресенье и понедельник - прирост снежного покрова в Москве и области может составить около 10 см", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что на этот раз причиной осадков в столичном регионе стало прохождение циклона с юга, который несет небольшой и умеренный снег.

В частности, до 21:00 мск синоптики не исключают выпадение от 0,3 до 1 мм осадков, а прирост снега - до 2 см. А вот предстоящим вечером и ночью снег местами будет уже сильный, а прогнозное количество осадков может составить 3-6 мм, прирост снега же снега ожидается до 8 см.

В течение дня температура воздуха в Москве может составить от минус 8 до минус 3 градусов. Предстоящей же ночью метеорологи ожидают на фоне снегопада до минус 7 градусов в столице и до 10 градусов ниже нуля - по области. Днем в начале первой рабочей недели года в мегаполисе около минус 5-3 градусов, по области - от минус 7 до минус 2 градусов.

О прошедшем снегопаде

8 января на Москву и область обрушился сильный снегопад, вызванный действием средиземноморского циклона. Он начался после 15:00 мск в юго-восточных и восточных районах Подмосковья и вскоре охватил всю московскую агломерацию. Своего пика осадки достигли 9 января. Всего с начала года в Москве количество выпавших осадков превысило 35 мм, что достигает 67% от нормы, составляющей для января 53 мм.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что снегопад стал одним из пяти сильнейших за все 146 лет постоянных метеорологических наблюдений в столице. Также он вошел в тройку самых сильных снегопадов, отмечавшихся в Москве с начала XXI века. Стихия обновила суточный рекорд количества осадков для 9 января - в городе выпало 21,4 мм осадков, тогда как предыдущий максимум был зарегистрирован в этот день в 1976 году - 12,9 мм. Рекордный показатель в 21,4 мм осадков составил 40% от месячной нормы.

О работе коммунальщиков

Коммунальные службы Москвы и Подмосковья продолжают работать в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия непогоды. Так, в комплексе городского хозяйства столичной мэрии напомнили, что повсеместно организованы мероприятия по вывозу с улиц сформированных снежных валов, в течение дня данные работы охватят также и дворы. "Работает снегоуборочная и погрузочная техника, просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - заметили в комплексе.

Глава подмосковного Ленинского округа Станислав Каторов пояснил, что техника во дворах работает по приоритетным маршрутам, убирая снег к бортовой части, формируя вал. При этом внимание уделяется подъездам к контейнерным площадкам. "Парковки и детские площадки будут очищены после пешеходных зон, для помощи нашим коммунальным службам привлечена дополнительная техника для уборки", - написал он в Telegram-канале. Каторов призвал жителей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

О содействии службам

О необходимости оказывать содействие коммунальщикам говорит и глава Жуковского Андроник Пак, также призвавший по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. "Делаем все возможное, чтобы очистить территорию города в кратчайшие сроки", - сказал Пак в беседе с ТАСС, подчеркнув, что только за минувшие сутки с улиц наукограда собрали почти 1 тыс. кубометров снега, что является весомым показателем для небольшого по площади округа.

Глава Лыткарино Константин Кравцов поблагодарил граждан за понимание и помощь коммунальщикам: во многих дворах, по его словам, граждане целыми семьями выходят на расчистку территорий, поддерживая работников ЖКХ. "Обращаюсь к автомобилистам с убедительной просьбой убрать припаркованные машины, это затрудняет работу спецтехники и значительно увеличивает время проведения работ", - заметил Кравцов в своем официальном Telegram-канале.