Более 16 тыс. тонн фермерской продукции продали на ярмарках Москвы в 2025 году

В теплое время года 80% продаж пришлось на овощи и фрукты, зимой посетители предпочитали мясные, рыбные и молочные продукты

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы купили более 16 тыс. тонн фермерской продукции на московских ярмарках в 2025 году, сообщили на официальном портале правительства и мэра Москвы.

"В прошлом году московские ярмарки посетили около 8,5 млн человек. Они приобрели более 16 тыс. тонн фермерской продукции и участвовали в дегустациях, творческих и кулинарных мастер-классах", - рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В теплое время года 80% продаж пришлось на овощи и фрукты. Зимой посетители предпочитали мясные, рыбные и молочные продукты. С начала осени и до весны востребованы сухофрукты, орехи и мед. Ассортимент зависит от регионов, например, из Новгородской области привозят сыр с пажитником, из Саратовской - овечью брынзу, из Алтайского края - мед с кедровыми орехами, из Архангельской - мармелад из морошки и клюквы.

Новый сезон межрегиональных ярмарок откроется 13 января, ярмарки выходного дня начнут работу 16 января. На них будут представлены продукты более чем из 40 регионов России, включая Краснодарский край, Крым, Чувашию, Тамбовскую, Липецкую, Рязанскую, Орловскую, Мурманскую и Волгоградскую области.

Межрегиональные ярмарки работают со вторника по воскресенье на круглогодичных крытых площадках с системами отопления, вентиляции и холодильным оборудованием. Ярмарки выходного дня открыты с пятницы по воскресенье.