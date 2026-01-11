В Москве высота снежного покрова достигла 39 см

Большего прироста пока не ожидается

Редакция сайта ТАСС

© Илья Лазарев/ ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Высота снежного покрова в Москве 11 января достигла 39 см, по области - до 50 см, большего прироста пока не ожидается. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"В Москве 37 сантиметров, а по области до 50, это Черусти. Вчера в Черустях 51 был. Такой вот разброс 30 50 по области. И в Москве 37 39, 39 в Тушине", - сказала Макарова.

Она подчеркнула, что большего прироста снежного покрова пока не ожидается, а также напомнила, что 9 января был установлен новый рекорд суточной нормы осадков для этого числа - 21,4 мм. Предыдущий рекорд - 12,9 мм - держался с 1976 года.