В Мурманске встретили первый рассвет после 40-дневной полярной ночи

Более 3 тыс. жителей и гостей города поднялись на Солнечную горку, несмотря на 20-градусный мороз

МУРМАНСК, 11 января. /ТАСС/. Жители Мурманска встретили первый рассвет после полярной ночи, которая длилась со 2 декабря 2025 года по 10 января 2026 года включительно. Более 3 тыс. жителей и гостей города поднялись на Солнечную горку, несмотря на 20-градусный мороз, сообщил глава Мурманска Иван Лебедев.

"20-градусный мороз не стал помехой для мурманчан, вместе мы встречали Солнце после долгой полярной ночи. Завершение полярной ночи на сопке Солнечная горка пришли отметить 3,2 тыс. человек. Даже гости областного центра поднялись на самую высокую точку заполярной столицы, чтобы стать частью акции "Первый рассвет", - написал Лебедев в своем Telegram-канале.

Каждый год мурманчане приходят на Солнечную горку, чтобы увидеть первые лучи, однако часто погода этого не позволяет. В 2026 году Солнце показало в небе лишь край. По данным синоптиков, в Мурманске облачная с прояснениями погода, температура - минус 26 градусов.

11 января по традиции, которая берет начало с 2007 года, власти Мурманска организуют развлекательную программу для тех, кто преодолеет расстояние в 1 км пешком до вершины Солнечной горки. Участники акции "Первый рассвет" водят хороводы и согреваются морошковым чаем.