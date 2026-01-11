В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности

Это связано с ожидаемым сильным снегопадом и гололедом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Желтый погодный уровень объявили в Московском регионе на предстоящую ночь и утро 12 января из-за ожидаемого сильного снегопада и гололеда. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В связи с ожидаемым сильным снегом на территории Подмосковья объявлен желтый уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеорологических условий", - сказал собеседник агентства. По его словам, данный уровень будет действовать с 23:00 мск до 09:00 мск 12 января. Также желтый уровень связан с возможным образованием гололеда.

Синоптики отмечают, что наиболее интенсивными осадки могут наблюдаться на юго-востоке области. Температура воздуха при этом составит от минус 7 до минус 5 градусов в столице и от минус 8 до минус 3 градусов в Подмосковье, на западе региона - до минус 13 градусов. Днем 12 января прогнозируется небольшой, местами умеренный снег, а столбики термометров покажут в Москве 5-3 градуса ниже нуля, по области - от минус 7 до минус 2 градусов. "Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 м/с, на дорогах возможна гололедица", - заметил собеседник агентства.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что прирост снежного покрова в Москве и Подмосковье в результате нового снегопада, принесенного циклоном с юга, до вечера 12 января может составить до 10 см. В частности, до 21:00 мск синоптики не исключают выпадение от 0,3 до 1 мм осадков, а прирост снега - до 2 см. А вот предстоящим вечером и ночью снег местами будет уже сильный, а прогнозное количество осадков может составить 3-6 мм, прирост снега же снега ожидается до 8 см.

О прошедшем снегопаде

8 января на Москву и область обрушился сильный снегопад, вызванный действием средиземноморского циклона. Он начался после 15:00 мск в юго-восточных и восточных районах Подмосковья и вскоре охватил всю московскую агломерацию. Своего пика осадки достигли 9 января. Всего с начала года в Москве количество выпавших осадков превысило 35 мм, что достигает 67% от нормы, составляющей для января 53 мм.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что снегопад 9 января стал одним из пяти сильнейших за все 146 лет постоянных метеонаблюдений в столице. Также он вошел в тройку самых сильных снегопадов, отмечавшихся в Москве с начала XXI века. Стихия обновила суточный рекорд количества осадков для 9 января - в городе выпало 21,4 мм осадков, тогда как предыдущий максимум был зарегистрирован в этот день в 1976 году - 12,9 мм. Рекордный показатель в 21,4 мм осадков составил 40% от месячной нормы.

Коммунальные службы Москвы и Подмосковья продолжают работать в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия непогоды.