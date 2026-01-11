ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
На Добро.рф зарегистрировались около 244 тыс. волонтеров науки

За 2025 год их число увеличилось на 14 тыс., отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
11:50

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Около 244 тыс. волонтеров в сфере науки зарегистрировано к настоящему времени на платформе Добро.рф, а за 2025 год их число увеличилось на 14 тыс., сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Итоги развития научного волонтерства в 2025 году подвели Чернышенко, руководитель Росмолодежи Григорий Гуров и председатель правления Движения первых Артур Орлов, сообщили в пресс-службе вице-премьера.

"Россияне, независимо от возраста и места проживания, принимают участие в исследовательских проектах, помогают в сборе и анализе научных данных, а также в актуализации существующих методологических баз. На Добро.рф уже зарегистрировано порядка 244 тыс. волонтеров в сфере науки. Мы видим, что интерес к этому направлению ежегодно растет: за 2025 год число таких добровольцев на платформе увеличилось почти на 14 тыс.", - рассказал Чернышенко.

Как отметил Гуров, в образовательных программах в круглогодичном молодежном центре "Полюс", открытом в 2024 году президентом РФ Владимиром Путиным, приняли участие 4 тыс. человек из 76 регионов страны. В 2025 году на его базе были проведены 24 образовательные и просветительские программы. На форуме молодых ученых "Полюс" ребята предложили 36 проектов по развитию и популяризации Арктической зоны и Северного морского пути.

Как рассказал Орлов, всероссийский просветительский проект "Первые в науке" охватил более 200 тыс. школьников и студентов. В 30 пилотных регионах организована сеть более чем из 600 научных клубов Движения первых, в рамках которых реализованы четыре направления работы: юные исследователи (юнисты), юные инженеры (юнтехи), юные IT-специалисты (юниты) и юные натуралисты (юннаты). В 2026 году планируется расширение работы на 89 регионов. Общее число клубов планируется довести до 2 тыс.

Победители всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Технологии первых", как отметил Орлов, продемонстрировали свои перспективные разработки на V Конгрессе молодых ученых. Так, Иван Сидоренко из Донецка представил устройство для обучения музыке детей с ограниченными возможностями здоровья. Максим Запара из Московской области разработал автономное устройство для отпугивания грызунов, которым могут пользоваться солдаты в полевых условиях. 

