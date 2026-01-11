В Крыму ожидают усиление ветра и дожди с мокрым снегом

На полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение, связанное с прохождением Балканского циклона

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Ветер до 30 м/с, сильные дожди и мокрый снег ожидаются 11 января на территории Крыма. На полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение, связанное с прохождением Балканского циклона, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

"До конца суток 11-го числа на территории сохраняется штормовое предупреждение. Ожидается дальнейшее усиление ветровой нагрузки. Наиболее сложная обстановка будет на территории южного берега Крыма, в горно-лесной местности, а также в западной части полуострова", - рассказал заместитель начальника ГУ МЧС по Крыму Андрей Павлюченко.

Как уточнили в пресс-службе республиканского главка МЧС, максимальные порывы ветра зарегистрированы на территории Феодосии и Алушты - 24 м/с. Из-за сильного ветра и снегопадов ограничено движение на плато Ай-Петри. Сохраняется прогноз по усилению осадков в виде дождя и мокрого снега.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил о возможном подъеме уровня воды в реках города из-за мощного циклона. В настоящее время водосбросные сооружения работают в штатном режиме, нарушений прочности или устойчивости гидротехнических сооружений не зафиксировано.