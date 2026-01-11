В Малайзии временно заблокировали чат-бот Grok из-за непристойного контента

Ограничения будут действовать до внедрения надежных защитных механизмов, прежде всего направленных на недопущение появления незаконного контента

ТОКИО, 11 января. /ТАСС/. Власти Малайзии временно ограничили доступ жителей к чат-боту на основе искусственного интеллекта Grok, разработанному компанией xAI Илона Маска, в связи с его использованием для создания непристойного и незаконного контента. Об этом сообщила газета The Star со ссылкой на заявление комиссии по коммуникациям и мультимедиа королевства.

Как отметили в ведомстве, чат-бот неоднократно применялся для генерации порнографических, оскорбительных и несанкционированно измененных изображений, включая материалы с участием несовершеннолетних. Это происходило несмотря на ранее проведенные властями консультации с разработчиками и официальные уведомления, направленные компаниям X и xAI.

В комиссии указали, что ограничения носят временный характер и будут действовать до внедрения надежных защитных механизмов, прежде всего направленных на недопущение появления незаконного контента. "Ограничения вводятся в качестве превентивной и соразмерной меры на время проведения юридических и нормативных процедур", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее Grok заблокировали власти Индонезии. В Джакарте считают, что создание дипфейков без согласия физических лиц представляет серьезную угрозу правам человека и цифровой безопасности граждан.