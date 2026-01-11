Bir Gün: сеть террористов ИГ охватывает свыше трети регионов Турции

Сеть террористической группировки в общей сложности объединяет 97 исламских ассоциаций и заведений

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 11 января. /ТАСС/. Сеть террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) охватывает 24 региона Турции. Об этом сообщила газета Bir Gün со ссылкой на обвинительное заключение прокуратуры по делу о перестрелке с экстремистами в провинции Ялова на северо-западе страны.

Из обвинительного заключения следует, что сеть ИГ в Турции в общей сложности объединяет 97 исламских ассоциаций и заведений. В республике насчитывается 81 провинция, силы безопасности регулярно и одновременно проводят операции против "Исламского государства".

В течение недели до Нового года силовики провели в Турции три серии рейдов, задержав свыше 500 человек. Только в Стамбуле под стражу были взяты около 150 подозреваемых в членстве в ИГ, свыше 30 из них депортированы.

29 декабря во время проведения контртеррористической операции в Ялове погибли трое полицейских, восемь получили ранения. Были ликвидированы шесть экстремистов, в том числе планировавшие акции насилия в Стамбуле в новогодние праздники.