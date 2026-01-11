В четырех приграничных районах Курской области нарушено электроснабжение

Под отключение света попали населенные пункты Рыльского, Глушковского, Кореневского и Хомутовского районов

КУРСК, 11 января. /ТАСС/. Нарушение электроснабжения зафиксировано в Рыльском, Глушковском, Кореневском и Хомутовском районах Курской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн.

"В четырех приграничных районах нарушено электроснабжение. Под отключение света попали населенные пункты Рыльского, Глушковского, Кореневского и Хомутовского районов. Причина отключения устанавливается", - написал он.

По словам губернатора, электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время.