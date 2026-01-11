Около 450 тыс. человек стали участниками мероприятий поезда Деда Мороза

Сезон длился 54 дня

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Около 450 тыс. человек стали участниками праздничных мероприятий поезда Деда Мороза на вокзалах российских городов в ходе пятого сезона проекта, сообщили в РЖД.

"Участниками праздничных мероприятий на вокзалах стали почти 450 тысяч человек", - сказал замглавы РЖД Дмитрий Пегов.

Сезон длился 54 дня. За это время поезд посетил 70 больших и малых городов России, уточнил Пегов.

В 2025 году участниками праздничных мероприятий стали более 365 тыс. человек.

Ранее в официальном Telegram-канале Деда Мороза сообщалось, что поезд преодолел более 20 тыс. км от Владивостока до Мурманска и вернулся домой, в Великий Устюг.

Поезд Деда Мороза - это уникальный совместный проект правительства Вологодской области и РЖД. За пять лет существования проекта он посетил 370 больших и малых городов, проехав более 120 тыс. км.