"Волонтеры Подмосковья" помогают бороться с последствиями снегопада в Жуковском

Привлечено более 240 рабочих и 40 единиц техники

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Активисты "Волонтеров Подмосковья" помогают коммунальным службам Жуковского в ликвидации последствий сильнейшего снегопада, обрушившегося на столичный регион 8-9 января. Об этом сообщил ТАСС глава города Андроник Пак.

"Ребята не остались в стороне и принимают активное участие в очистке тротуаров и дворов от снега", - сказал Пак, отметив, что всего привлечено более 240 рабочих и 40 единиц техники, работающих в круглосуточном режиме.

Он заметил, что созданный при администрации штаб ведет постоянный мониторинг ситуации, благодаря которому выявляются наиболее острые проблемы и соответственным образом распределяется техника. "Знаем обо всех жалобах, обязательно доедем до каждого двора: погода сложная, снег, к сожалению, продолжает идти", - подчеркнул глава города. В первую очередь, по его словам, коммунальщики чистят подходы к остановкам общественного транспорта, в том числе следующего в расположенный в черте города международный аэропорт Жуковский, социальным объектам и общественным пространствам. "Со всеми службами и управляющими компаниями находимся в постоянном взаимодействии, делаем все возможное, чтобы очистить территорию города в кратчайшие сроки", - отметил Пак.

Ранее сообщалось, что только за сутки с улиц города было собрано свыше 1 тыс. куб. м снега, что является весомым показателем для небольшого по площади округа.

Координатор местной организации "Волонтеров Подмосковья" Алексей Петришин пояснил ТАСС, что добровольцы в первую очередь сконцентрировались на очистке от снега и обработке противогололедными материалами подходов к пешеходным переходам и дорог, ведущих к социальным учреждениям.

О прошедшем снегопаде

8 января на Москву и область обрушился сильный снегопад, вызванный действием средиземноморского циклона. Он начался после 15:00 мск в юго-восточных и восточных районах Подмосковья и вскоре охватил всю московскую агломерацию. Своего пика осадки достигли 9 января. Всего с начала года в Москве количество выпавших осадков превысило 35 мм, что достигает 67% от нормы, составляющей для января 53 мм.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что снегопад 9 января стал одним из пяти сильнейших за все 146 лет постоянных метеонаблюдений в столице. Также он вошел в тройку самых сильных снегопадов, отмечавшихся в Москве с начала XXI века. Стихия обновила суточный рекорд количества осадков для 9 января - в городе выпало 21,4 мм осадков, тогда как предыдущий максимум был зарегистрирован в этот день в 1976 году - 12,9 мм. Рекордный показатель в 21,4 мм осадков составил 40% от месячной нормы.

Коммунальные службы Москвы и Подмосковья продолжают работать в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия непогоды.